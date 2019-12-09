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«Виннипег» победил «Анахайм», Шайфли оформил дубль

01:38
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«Виннипег» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Анахайм» — 3:2. Нападающий «Джетс» Марк Шайфли оформил дубль.

«Виннипег» с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Анахайм» (28) — предпоследний.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Анахайм» — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Голы: Шайфли — 12 (Коннор, Перро), 9:02 — 1:0. Сильверберг — 11 (Ракелль), 9:34 — 1:1. Лаури — 3 (Копп, Перро), 38:09 — 2:1. Шор — 1 (Терри, Гецлаф), 48:04 — 2:2. Шайфли — 13 (бол., Уилер, Пионк), 55:38 — 3:2.

Вратари: Хеллебайк — Гибсон (58:15).

Штраф: 9 — 13.

Броски: 33 (8+12+13) — 33 (13+5+15).

Наши: — - -.

8 декабря. Виннипег. Bell MTS Place.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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