«Виннипег» планирует сменить почти весь тренерский штаб

Исполняющий обязанности главного тренера «Виннипега» Дэйв Лаури покинет клуб в межсезонье, сообщает журналист Франк Серавалли. Вместе с ним из клуба уйдут тренеры Джейми Компон и Чарли Худди.

Напомним, что по итогам сезона команда не попала в плей-офф.

В декабре главный тренер «Виннипега» Пол Морис принял решение уйти в отставку. Он работал с командой с 2014 года.

Ранее стало известно, что «Джетс» на три года продлили контракт с генеральным менеджером Кевином Чевелдэйоффом.