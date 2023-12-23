«Виннипег» — «Бостон»: видеообзор матча

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«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Бостон» — 5:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Швейцарский форвард «Джетс» Нино Нидеррайтер забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу. Российский нападающий Владислав Наместников результативными действиями не отметился.

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