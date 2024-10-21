«Виннипег» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Питтсбург» — 6:3.

В составе «Джетс» отличились Кайл Коннор, Марк Шайфли, Владислав Наместников, Адам Лаури, Мейсон Аплтон и Нино Нидеррайтер, который забил в пустые ворота. У «Пингвинз» шайбы забросили Кевин Хейс и Ларс Эллер, оформивший дубль, форвард Евгений Малкин завершил встречу с показателем полезности «-3».