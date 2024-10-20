«Виннипег» и «Питтсбург» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в воскресенье, 20 октября. Игра пройдет в Виннипеге на арене «Канада Лайф-центр» и начнется в 22.00 по московскому времени.

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги можно искать в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «Виннипег» — «Питтсбург» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Виннипег» сыграл 4 матча и набрал 8 очков, в последнем из них «Джетс» обыграли «Сан-Хосе» (8:3). У «Питтсбурга» — 6 матчей и 6 очков, в предыдущей игре команда Евгения Малкина уступила «Каролина» (1:4). В этом сезоне российский центфорвард прошел отметки в 500 голов, 800 передач и 1300 очков за карьеру в НХЛ.