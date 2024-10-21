«Виннипег» в результативном матче победил «Питтсбург», у Наместникова гол
«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Питтсбург» со счетом 6:3.
В составе «Джетс» отличились Кайл Коннор, Марк Шайфли, Владислав Наместников, Адам Лаури, Мейсон Аплтон и Нино Нидеррайтер, который забил в пустые ворота. У «Пингвинз» шайбы забросили Кевин Хейс и Ларс Эллер, оформивший дубль.
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«Виннипег» — «Питтсбург» — 6:3 (0:0, 3:2, 3:1)
Голы: Хэйс — 3 (бол., Ракелль, Пулюярви), 21:30 — 0:1. Эллер — 3 (Карлссон, Гласс), 25:21 — 0:2. Коннор — 4 (Элерс, Миллер), 32:18 — 1:2. Шайфли — 5 (Миллер, Стэнли), 37:36 — 2:2. Наместников — 2 (Элерс), 39:29 — 3:2. Эллер — 4, 41:39 — 3:3. Лаури — 2 (Эпплтон, Моррисси), 44:20 — 4:3. Эпплтон — 2 (Пионк), 47:41 — 5:3. Нидеррайтер — 1 (п.в., Моррисси), 57:30 — 6:3.
Вратари: Комри — Неделькович (56:51 — 57:30).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 37 (11+16+10) — 42 (9+15+18).
Наши: Наместников (14.07/1/+1) — Малкин (16.06/2/-3).
20 октября. Виннипег. Canada Life Centre. 13760 зрителей.
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|10
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|9
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|8
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|4
|2
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|6
|2
|4
|5
|7
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|2
|8
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|5
|0
|5
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|5
|4
|1
|9
|2
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|6
|4
|2
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|4
|Лос-Анджелес
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|6
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|2
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|2
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|5
|0
|5
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Сан-Хосе – Колорадо
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