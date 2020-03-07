«Виннипег» переиграл «Вегас»
06:49
«Виннипег» обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0). «Джетс» одержали вторую победу кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Вегас» — 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)
Голы: Элерс — 24 (Лайне, Икин), 0:32 — 1:0. Лайне — 27 (бол., Пионк, Уилер), 4:41 — 2:0. Коннор — 36 (Рословик), 18:10 — 3:0. Перро — 7 (бол., Моррисси, Элерс), 34:00 — 4:0.
Вратари: Хеллебайк — Флери.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 24 (13+6+5) — 29 (12+11+6).
Наши: Куликов (21.06/1/0) — -.
7 марта. Виннипег. Bell MTS Place.
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