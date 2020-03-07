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«Виннипег» переиграл «Вегас»

06:49
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«Виннипег» обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0). «Джетс» одержали вторую победу кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Вегас» — 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)

Голы: Элерс — 24 (Лайне, Икин), 0:32 — 1:0. Лайне — 27 (бол., Пионк, Уилер), 4:41 — 2:0. Коннор — 36 (Рословик), 18:10 — 3:0. Перро — 7 (бол., Моррисси, Элерс), 34:00 — 4:0.

Вратари: Хеллебайк — Флери.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 24 (13+6+5) — 29 (12+11+6).

Наши: Куликов (21.06/1/0) — -.

7 марта. Виннипег. Bell MTS Place.

Дополнительная информация:

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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