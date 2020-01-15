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«Виннипег» переиграл «Ванкувер»

07:08
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«Виннипег» на своем льду обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Ванкувер» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы: Коннор — 23 (Нику, Лайне), 1:22 — 1:0. Рословик — 8 (Лаури, Дальстрем), 14:24 — 2:0. Уилер — 15 (бол., Пионк, Коннор), 21:12 — 3:0. Коннор — 24 (п.в., Шайфли, Лайне), 57:49 — 4:0.

Вратари: Хеллебайк — Маркстрем (55:05 — 56:34Макинтайр, 57:17, 57:26 — 57:49).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 25 (10+9+6) — 41 (13+14+14).

15 января. Виннипег. Bell MTS Place.

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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