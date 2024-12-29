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Сегодня, 07:05

«Виннипег» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

Руслан Минаев
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«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Оттаву» со счетом 4:2.

После этого матча «Виннипег» с 53 очками занимает первое место в Западной конференции, «Оттава» с 38 очками — на восьмой строчке «Востока».

ХК Виннипег Джетс
ХК Оттава Сенаторз
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«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 39 24 15 51
2 Вашингтон 35 24 11 50
3 Каролина 36 22 14 45
4 Питтсбург 37 16 21 37
5 Филадельфия 36 16 20 36
6 Коламбус 37 15 22 36
7 Айлендерс 36 14 22 35
8 Рейнджерс 35 16 19 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 37 22 15 46
2 Флорида 37 22 15 46
3 Бостон 38 20 18 44
4 Тампа-Бэй 33 20 13 42
5 Оттава 35 18 17 38
6 Монреаль 35 15 20 33
7 Детройт 35 13 22 30
8 Баффало 36 13 23 30
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 37 26 11 53
2 Миннесота 36 22 14 48
3 Колорадо 37 22 15 44
4 Даллас 34 20 14 41
5 Юта 35 16 19 38
6 Сент-Луис 37 17 20 38
7 Нэшвилл 36 11 25 29
8 Чикаго 36 12 24 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 35 24 11 51
2 Лос-Анджелес 35 20 15 45
3 Эдмонтон 35 21 14 45
4 Ванкувер 35 17 18 42
5 Калгари 34 16 18 39
6 Сиэтл 37 16 21 34
7 Анахайм 34 13 21 30
8 Сан-Хосе 38 11 27 28
Результаты / календарь
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
29.12 00:00
Ванкувер – Сиэтл
 4 : 5 ОТ
29.12 00:00
Анахайм – Филадельфия
 1 : 3
29.12 00:00
Лос-Анджелес – Эдмонтон
 4 : 3 ОТ
29.12 03:00
Тампа-Бэй – Рейнджерс
6 : 2
29.12 03:00
Виннипег – Оттава
 4 : 2
29.12 03:00
Торонто – Вашингтон
 2 : 5
29.12 03:00
Каролина – Нью-Джерси
 5 : 2
29.12 03:00
Бостон – Коламбус
 4 : 0
29.12 03:30
Айлендерс – Питтсбург
 6 : 3
29.12 06:00
Сан-Хосе – Калгари
 - : -
29.12 23:00
Чикаго – Даллас
 - : -
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