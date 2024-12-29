«Виннипег» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Оттаву» со счетом 4:2.

После этого матча «Виннипег» с 53 очками занимает первое место в Западной конференции, «Оттава» с 38 очками — на восьмой строчке «Востока».