«Виннипег» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» обыграла «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Встреча прошла в Виннипеге.

У гостей отличились Ник Казинс, Джейк Сандерсон и Брейди Ткачак. У хозяев шайбы забросили Нил Пионк и Логан Стэнли.

«Сенаторз» с 34 очками занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Джетс» с 32 очками — на 10-й строчке «Запада»