«Оттава» победила «Виннипег» в овертайме

«Оттава» победила «Виннипег» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

У хозяев в основное игровое время заброшенными шайбами отметились Нил Пионк и Логан Стэнли, у гостей — Ник Казинс и Джейк Сандерсон. Победный гол на третьей минуте овертайма забил Брэди Ткачак.

«Виннипег» в 32 матчах набрал 32 очка и занимает 10-е место в Западной конференции. «Оттава» (34 очка после 32 игр) расположилась на 13-м месте в Восточной конференции.

В следующем матче «Оттава» 19 декабря примет «Питтсбург», «Виннипег» 18 декабря сыграет на выезде с «Сент-Луисом».