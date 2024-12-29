«Виннипег» на своем льду победил «Оттаву»

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Оттаву» со счетом 4:2.

В составе «Джетс» 3 (1+2) очка набрал Николай Элерс, еще по голу забили Кайл Коннор, Марк Шайфли и Габриэль Виларди. У «Сенаторз» шайбы забросили Тим Штюцле и Ридли Грейг. При этом «Оттава» вела со счетом 2:0 до 32-й минуты.

После этого матча «Виннипег» с 53 очками занимает первое место в Западной конференции, «Оттава» с 38 очками — на восьмой строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Оттава» — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

Голы: Штюцле — 12 (бол., Батерсон, Ткачак), 10:40 — 0:1. Грейг — 4 (бол., Шабо, Жиру), 24:03 — 0:2. Коннор — 22 (Шайфли, Моррисси), 32:46 — 1:2. Шайфли — 22 (Элерс, Миллер), 35:01 — 2:2. Виларди — 15 (бол., Элерс, Коннор), 49:47 — 3:2. Элерс — 11 (Стэнли), 51:19 — 4:2.

Вратари: Хеллибак — Сегорд (56:56 — 59:52).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 23 (9+6+8) — 36 (9+9+18).

Наши: Наместников (14.10/1/+1) — -.

29 декабря. Виннипег. Canada Life Centre.