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Сегодня, 06:31

«Виннипег» выиграл у «Оттавы» в третий раз подряд, Коннор сделал дубль

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Виннипег» победил «Оттаву» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

У хозяев дублем отличился Кайл Коннор, по одной шайбе у Сэма Ганье, Кевина Стенлунда и Джоша Моррисси. Единственный гол гостей на счету Дрейка Батерсона.

«Виннипег» занимает третье место в таблице Западной конференции с 43 очками в 32 матчах, «Оттава» идет на 14-й строчке Востока с 30 очками в 32 играх.

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«Виннипег» — «Оттава» — 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)

Голы: Стенлунд — 1 (Густафссон, Юнссон Фьелльбю), 1:58 — 1:0. Моррисси — 6 (Демело, Коннор), 6:58 — 2:0. Батерсон — 11 (бол., Шабо, Дебринкэт), 8:28 — 2:1. Ганье — 6 (Диллон, Дюбуа), 19:47 — 3:1. Коннор — 14 (Моррисси, Демело), 21:02 — 4:1. Коннор — 15 (Дюбуа, Юнссон Фьелльбю), 34:23 — 5:1.

Вратари: Риттих — Тэлбот.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 24 (10+9+5) — 36 (16+7+13).

Наши: — - Зайцев (19.17/0/-3).

21 декабря. Виннипег. Canada Life Centre. 14277 зрителей.

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НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Оттава Сенаторз
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1 Каролина 32 20 12 46
2 Нью-Джерси 32 21 11 44
3 Питтсбург 32 19 13 42
4 Рейнджерс 34 18 16 41
5 Айлендерс 33 18 15 38
6 Вашингтон 34 17 17 38
7 Филадельфия 33 11 22 29
8 Коламбус 32 10 22 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 31 25 6 52
2 Торонто 33 20 13 46
3 Тампа-Бэй 31 20 11 41
4 Баффало 32 16 16 34
5 Флорида 33 15 18 34
6 Детройт 31 13 18 33
7 Монреаль 32 15 17 32
8 Оттава 32 14 18 30
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 33 19 14 44
2 Виннипег 32 21 11 43
3 Миннесота 31 18 13 38
4 Колорадо 30 17 13 36
5 Сент-Луис 32 16 16 33
6 Нэшвилл 30 13 17 30
7 Аризона 30 10 20 25
8 Чикаго 30 7 23 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 34 22 12 45
2 Лос-Анджелес 34 17 17 39
3 Сиэтл 30 17 13 37
4 Эдмонтон 33 17 16 36
5 Калгари 32 14 18 34
6 Ванкувер 31 13 18 29
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8 Анахайм 32 9 23 21
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Питтсбург – Рейнджерс
3 : 2
21.12 03:00
Торонто – Тампа-Бэй
 4 : 1
21.12 03:00
Филадельфия – Коламбус
 5 : 3
21.12 04:00
Виннипег – Оттава
 5 : 1
21.12 06:00
Сиэтл – Сент-Луис
 - : -
21.12 06:30
Лос-Анджелес – Анахайм
 - : -
21.12 06:30
Сан-Хосе – Калгари
 - : -
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Тэйдж Томпсон

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И Г
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Тэйдж Томпсон

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Даллас

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Бостон

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