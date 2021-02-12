«Оттава» потерпела четвертое поражение кряду
06:25
«Виннипег» выиграл у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:1). «Сенаторз» потерпели четвертое поражение кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Оттава» — 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)
Голы: Штястны — 3 (Эпплтон, Форборт), 20:08 — 1:0. Демело — 1 (Коннор), 27:53 — 2:0. Уилер — 4 (бол., Штястны, Моррисси), 39:33 — 3:0. Перро — 2 (Шайфли, Льюис), 42:58 — 4:0. Норрис — 3 (Воланин, Уотсон), 51:42 — 4:1. Пионк — 1 (Шайфли, Элерс), 53:45 — 5:1.
Вратари: Хеллебайк — Мюррей (Хегберг, 40:00).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 26 (6+9+11) — 42 (18+9+15).
Наши: — - Дадонов (16.15/1/-1), Зайцев (22.16/1/-2).
12 февраля. Виннипег. Bell MTS Place.
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