«Оттава» переиграла «Виннипег». Зуб сделал голевую передачу

«Оттава» выиграла у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

В составе «Сенаторз» голевой передачей отметился российский защитник Артем Зуб. Для 26-летнего россиянина это 16-й ассист в этом сезоне.