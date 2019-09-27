НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Виннипег» официально подписал контракт с Лайне

21:15
Теги:

«Виннипег» официально подтвердил, что продлил контракт с нападающим Патриком Лайне на два года. 21-летний финн заработает за это время 13,5 миллиона долларов (6,75 в среднем за год), сообщает официальный сайт «Джетс».

В сезоне-2018/19 Лайне провел 82 матча в регулярном чемпионате, набрав 50 (30+20) очков. В плей-офф на его счету 6 игр и 4 (3+1) очка.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир