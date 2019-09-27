«Виннипег» официально подписал контракт с Лайне

«Виннипег» официально подтвердил, что продлил контракт с нападающим Патриком Лайне на два года. 21-летний финн заработает за это время 13,5 миллиона долларов (6,75 в среднем за год), сообщает официальный сайт «Джетс».

В сезоне-2018/19 Лайне провел 82 матча в регулярном чемпионате, набрав 50 (30+20) очков. В плей-офф на его счету 6 игр и 4 (3+1) очка.

#NHLJets have agreed to terms with forward Patrik Laine on a two-year contract with an average annual value of $ 6.75 million.



DETAILS ? https://t.co/Mkjb25gWMB pic.twitter.com/RO4efGHIkC — Winnipeg Jets (@NHLJets) September 27, 2019

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