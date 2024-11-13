«Виннипег» одержал 15 побед быстрее всех в истории НХЛ

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Рейнджерс» — 6:3.

Для «Джетс» это 15-я победа в 16 стартовых матчах сезона. «Виннипег» удалось быстрее всех одержать 15 побед в истории НХЛ. Ранее за 17 игр это удалось сделать «Бостону» (1929/30, 2022/23), «Оттаве» (2007/08), «Баффало» (2006/07) и «Филадельфии» (1985/86).

«Виннипег» с 30 очками лидирует в Западной конференции. В следующем матче команда 15 ноября встретится с «Тампой».