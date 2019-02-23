"Виннипег" обыграл "Вегас", Лайне сделал дубль

"Вегас" уступил "Виннипегу" (3:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей дубль сделал Патрик Лайне. Также отличились Николай Элерс, Кайл Коннор, Адам Лаури и Эндрю Копп. У хозяев забивали Пьер-Эдуард Белльмар, Ши Теодор и Джонатан Маршессо.

"Виннипег" набрал 78 очков и занимает третье место на Западе. У "Вегаса" 69 очков и шестое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас" - "Виннипег" - 3:6 (1:2, 1:2, 1:2)

Голы: Элерс - 16 (Литтл, Коннор), 0:56 - 0:1. Коннор - 24 (Литтл, Нику), 1:28 - 0:2. Белльмар - 5 (Носек, Ривз), 15:43 - 1:2. Теодор - 10 (Так, Штястны), 28:09 - 2:2. Лайне - 26 (бол., Уилер, Трауба), 39:29 - 2:3. Лаури - 8 (Чиаро), 39:56 - 2:4. Маршессо - 20 (Карлссон, Смит), 40:08 - 3:4. Лайне - 27 (бол., Уилер, Трауба), 46:31 - 3:5. Копп - 7 (п.в., Трауба, Лаури), 58:34 - 3:6.

Вратари: Флери (58:14 - 58:34) - Хеллебайк.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 32 (11+9+12) - 29 (10+9+10).

Наши: - - Куликов (18.17/0/0).

23 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena.

Все про НХЛ - здесь.