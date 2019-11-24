«Виннипег» обыграл «Коламбус», Куликов сделал ассист

«Виннипег» выиграл у «Коламбуса» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей одно очко за результативную передачу записал в активе Дмитрий Куликов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Коламбус» — 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)

Голы: Дюбуа — 10 (бол., Дженнер, Бьоркстранд), 4:59 — 0:1. Уилер — 6 (Рословик, Куликов), 8:23 — 1:1. Элерс — 11 (Уилер), 25:19 — 2:1. Джонс — 2 (бол., Веренски, Аткинсон), 26:30 — 2:2. Нюквист — 4 (бол., Бьоркстранд, Фолиньо), 27:17 — 2:3. Перро — 6 (Лаури, Копп), 34:43 — 3:3. Копп — 4, 58:06 — 4:3.

Вратари: Броссуа (Хеллебайк, 48:41) — Мерзликинс (58:56).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 31 (10+9+12) — 35 (11+18+6).

Наши: Куликов (22.55/1/+3) — Гавриков (13.58/2/-1).

24 ноября. Виннипег. Bell MTS Place.

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