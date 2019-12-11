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«Виннипег» обыграл «Детройт»

06:47
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«Виннипег» переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:1).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Детройт» — 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)

Голы: Лаури — 4 (мен., Копп), 12:17 — 1:0. Эн — 1 (Задина), 27:39 — 1:1. Уилер — 8 (Элерс, Перро), 36:43 — 2:1. Копп — 5 (Моррисси, Пулман), 38:32 — 3:1. Лайне — 9 (Коннор, Сбиса), 38:43 — 4:1. Шайфли — 14 (бол., Пионк, Уилер), 45:04 — 5:1.

Вратари: Броссуа (Хеллебайк, 26:30, Броссуа, 27:39) — Комри.

Штраф: 16 — 18.

Броски: 30 (10+16+4) — 17 (5+7+5).

11 декабря. Виннипег. Bell MTS Place.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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