«Виннипег» обыграл «Детройт»
06:47
«Виннипег» переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:1).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Детройт» — 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
Голы: Лаури — 4 (мен., Копп), 12:17 — 1:0. Эн — 1 (Задина), 27:39 — 1:1. Уилер — 8 (Элерс, Перро), 36:43 — 2:1. Копп — 5 (Моррисси, Пулман), 38:32 — 3:1. Лайне — 9 (Коннор, Сбиса), 38:43 — 4:1. Шайфли — 14 (бол., Пионк, Уилер), 45:04 — 5:1.
Вратари: Броссуа (Хеллебайк, 26:30, Броссуа, 27:39) — Комри.
Штраф: 16 — 18.
Броски: 30 (10+16+4) — 17 (5+7+5).
11 декабря. Виннипег. Bell MTS Place.
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