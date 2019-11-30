«Виннипег» обыграл «Анахайм», Куликов очков не набрал

«Анахайм» дома проиграл «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:3). Российский защитник «Джетс» Дмитрий Куликов сыграл четыре минут и очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Виннипег» — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Пионк — 3 (бол., Уилер, Лайне), 21:08 — 0:1. Элерс — 12 (Уилер, Моррисси), 29:13 — 0:2. Коннор — 10 (Шайфли, Лайне), 41:51 — 0:3.

Вратари: Гибсон — Хеллебайк.

Штраф: 35 — 11.

Броски: 24 (4+13+7) — 20 (4+7+9).

Наши: — - Куликов (3.59/0/0).

29 ноября. Анахайм. Honda Center.

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