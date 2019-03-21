"Виннипег" обыграл "Анахайм" и продлил победную серию

"Анахайм" на своем льду проиграл "Виннипегу" в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:3). Для "Джетс" это четвертая победа кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" - "Виннипег" - 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Шайфли - 35 (бол., Коннор, Трауба), 15:56 - 0:1. Коннор - 29 (Майерс, Копп), 44:25 - 0:2. Элерс - 19 (Морроу, Трауба), 47:07 - 0:3.

Вратари: Гибсон (59:20 - 59:22) - Хеллебайк.

Штраф: 17 - 17.

Броски: 29 (8+11+10) - 23 (8+10+5).

Наши: - - Куликов (18.10/0/+1).

21 марта. Анахайм. Honda Center.