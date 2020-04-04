«Виннипег» обсудит с НХЛ ситуацию с расторжением контракта Бафлина

«Виннипег» намерен расторгнуть контракт с защитником Дастином Бафлином. НХЛ планирует обсудить ситуацию с в самое ближайшее время, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

Ассоциация игроков, лига, сам игрок и «Виннипег» согласовали расторжение, но договор еще не расторгнут, поэтому «Джетс» не может объявить об этом официально. Лига и «Виннипег», как ожидается, согласуют детали в ближайшем будущем.

Ранее игрок был дисквалифицирован клубом за неявку в тренировочный лагерь, после чего без ведома руководства прооперировал лодыжку. Сообщалось, что он может завершить карьеру или вернуться на лед только в следующем сезоне.

В прошлом сезоне 34-летний Бафлин провел 42 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 31 (4+27) очко при полезности «+4».