"Виннипег" обменял Траубу в "Рейнджерс" на Пионка и драфт-пик 1 раунда

"Виннипег" и "Нью-Йорк Рейнджерс" совершили обмен, сообщает официальный сайт "синерубашечников". Они получили 25-летнего защитника Джейкоба Траубу, отдав 23-летнего Нила Пионка и 20-й общий выбор на грядущем драфте.

Оба игрока являются ограниченно свободными агентами. Зарплата Траубы составляет 5,5 миллионов долларов, Пионк получил за первый полноценный сезон в лиге 925 тысяч.

Трауба установил личный рекорд результативности, набрав 50 (8+42) очков в 82 матчах регулярного сезона.

Пионк провел 73 матча, в которых забросил 6 шайб и сделал 20 результативных передач при показателе полезности "-16".

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков