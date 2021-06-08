«Виннипег» о победе «Монреаля»: «Заставьте Север гордиться!»

«Виннипег» отреагировал на поражение во втором раунде НХЛ от «Монреаля».

«Всего наилучшего до конца пути. Заставьте Север гордиться!» — говорится в сообщении «Джетс» в Twitter.

Счет в серии стал 4-0, «Монреаль» вышел в полуфинал Кубка Стэнли, где встретится с победителем серии «Вегас» — «Колорадо» (2-2).