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«Виннипег» о победе «Монреаля»: «Заставьте Север гордиться!»

06:47
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«Виннипег» отреагировал на поражение во втором раунде НХЛ от «Монреаля».

«Всего наилучшего до конца пути. Заставьте Север гордиться!» — говорится в сообщении «Джетс» в Twitter.

Счет в серии стал 4-0, «Монреаль» вышел в полуфинал Кубка Стэнли, где встретится с победителем серии «Вегас» — «Колорадо» (2-2).

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