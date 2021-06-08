«Виннипег» о победе «Монреаля»: «Заставьте Север гордиться!»
06:47
«Виннипег» отреагировал на поражение во втором раунде НХЛ от «Монреаля».
«Всего наилучшего до конца пути. Заставьте Север гордиться!» — говорится в сообщении «Джетс» в Twitter.
Счет в серии стал 4-0, «Монреаль» вышел в полуфинал Кубка Стэнли, где встретится с победителем серии «Вегас» — «Колорадо» (2-2).
All the best the rest of the way, @CanadiensMTL...— Winnipeg Jets (@NHLJets) June 8, 2021
Make The North proud! ?? pic.twitter.com/rlsmTo2MeK
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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