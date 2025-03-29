«Виннипег» переиграл «Нью-Джерси»

«Виннипег» выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Джетс» одержали вторую победу подряд.

Заброшенными шайбами отметились Алекс Иафалло (дубль), Марк Шайфли и Давид Густафссон

«Виннипег» набрал 104 очка в 73 матчах и лидирует в Западной конференции. «Нью-Джерси» идет на 6-й строчке в Восточной конференции — 83 очка в 74 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Нью-Джерси» — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Голы: Иафалло — 12 (Коннор, Шайфли), 0:58 — 1:0. Густафссон — 2 (Бэррон, Танев), 1:52 — 2:0. Иафалло — 13 (бол., Элерс, Моррисси), 35:45 — 3:0. Шайфли — 36 (Коннор), 39:18 — 4:0.

Вратари: Хеллибак — Аллен.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 19 (9+6+4) — 24 (8+5+11).

Наши: Наместников (13.50/1/0) — -.

29 марта. Виннипег. Canada Life Centre. 15255 зрителей.