«Виннипег» переиграл «Нью-Джерси»
«Виннипег» выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Джетс» одержали вторую победу подряд.
Заброшенными шайбами отметились Алекс Иафалло (дубль), Марк Шайфли и Давид Густафссон
«Виннипег» набрал 104 очка в 73 матчах и лидирует в Западной конференции. «Нью-Джерси» идет на 6-й строчке в Восточной конференции — 83 очка в 74 играх.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Нью-Джерси» — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Голы: Иафалло — 12 (Коннор, Шайфли), 0:58 — 1:0. Густафссон — 2 (Бэррон, Танев), 1:52 — 2:0. Иафалло — 13 (бол., Элерс, Моррисси), 35:45 — 3:0. Шайфли — 36 (Коннор), 39:18 — 4:0.
Вратари: Хеллибак — Аллен.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 19 (9+6+4) — 24 (8+5+11).
Наши: Наместников (13.50/1/0) — -.
29 марта. Виннипег. Canada Life Centre. 15255 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|16
|12
|4
|26
|2
|Нью-Джерси
|14
|9
|5
|18
|3
|Вашингтон
|13
|8
|5
|16
|4
|Айлендерс
|14
|7
|7
|16
|5
|Рейнджерс
|15
|7
|8
|15
|6
|Питтсбург
|14
|5
|9
|12
|7
|Филадельфия
|16
|4
|12
|12
|8
|Коламбус
|12
|5
|7
|10
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|16
|11
|5
|23
|2
|Монреаль
|14
|9
|5
|20
|3
|Оттава
|16
|9
|7
|19
|4
|Тампа-Бэй
|13
|8
|5
|18
|5
|Флорида
|15
|8
|7
|18
|6
|Торонто
|16
|8
|8
|18
|7
|Баффало
|14
|7
|7
|17
|8
|Детройт
|15
|7
|8
|17
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|16
|10
|6
|23
|2
|Колорадо
|15
|9
|6
|19
|3
|Юта
|15
|9
|6
|18
|4
|Даллас
|14
|8
|6
|17
|5
|Сент-Луис
|14
|7
|7
|15
|6
|Нэшвилл
|14
|5
|9
|15
|7
|Виннипег
|15
|4
|11
|11
|8
|Чикаго
|15
|4
|11
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|15
|11
|4
|24
|2
|Вегас
|16
|9
|7
|20
|3
|Сиэтл
|14
|8
|6
|17
|4
|Сан-Хосе
|16
|7
|9
|15
|5
|Калгари
|15
|7
|8
|14
|6
|Анахайм
|14
|6
|8
|13
|7
|Лос-Анджелес
|13
|4
|9
|10
|8
|Ванкувер
|16
|3
|13
|7
|3.11
|03:00
|Флорида – Детройт
|3 : 5
|3.11
|03:00
|Бостон – Вегас
|3 : 2 Б
|3.11
|04:00
|Чикаго – Колорадо
|2 : 5
|3.11
|05:00
|Сан-Хосе – Калгари
|1 : 2