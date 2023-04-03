«Виннипег» разгромил «Нью-Джерси»

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нью-Джерси» со счетом 6:1.

После этого матча «Виннипег» с 89 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Нью-Джерси» со 104 очками — на третьей строчке «Востока».