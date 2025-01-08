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Сегодня, 06:41

«Виннипег» одержал победу над «Нэшвиллом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Виннипег» переиграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Нэшвилл» — 5:2 (3:0, 0:1, 2:1)

Голы: Бэррон — 4, 6:30 — 1:0. Моррисси — 5 (Демело, Лаури), 6:46 — 2:0. Коннор — 23 (Шайфли, Хейнола), 18:36 — 3:0. Форсберг — 10 (бол., Йоси, Маршессо), 36:45 — 3:1. Виларди — 19 (бол., Элерс, Шайфли), 47:51 — 4:1. Йоси — 8 (Хиностроза, Нюквист), 49:25 — 4:2. Нидеррайтер — 11 (п.в.), 57:55 — 5:2.

Вратари: Хеллибак — Сарос (57:09 — 57:55).

Штраф: 16 — 4.

Броски: 31 (11+10+10) — 28 (10+6+12).

Наши: Наместников (15.06/1/0) — Свечков (15.02/0/-2).

8 января. Виннипег. Canada Life Centre.

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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 40 26 14 56
2 Нью-Джерси 43 25 18 53
3 Каролина 41 24 17 50
4 Коламбус 41 18 23 42
5 Питтсбург 42 17 25 42
6 Филадельфия 41 17 24 39
7 Рейнджерс 40 18 22 38
8 Айлендерс 40 15 25 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 42 27 15 56
2 Флорида 41 24 17 50
3 Бостон 43 20 23 45
4 Тампа-Бэй 38 21 17 44
5 Оттава 39 19 20 41
6 Монреаль 40 19 21 41
7 Детройт 40 18 22 40
8 Баффало 41 15 26 35
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 42 28 14 58
2 Миннесота 41 26 15 56
3 Даллас 39 25 14 51
4 Колорадо 41 25 16 51
5 Сент-Луис 42 19 23 42
6 Юта 39 17 22 41
7 Нэшвилл 41 13 28 33
8 Чикаго 40 13 27 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 27 12 57
2 Эдмонтон 40 25 15 53
3 Лос-Анджелес 38 23 15 51
4 Ванкувер 39 18 21 45
5 Калгари 39 18 21 43
6 Анахайм 39 17 22 38
7 Сиэтл 41 17 24 37
8 Сан-Хосе 42 13 29 32
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13.01
8.01 03:00
Филадельфия – Торонто
 2 : 3
8.01 03:00
Питтсбург – Коламбус
 3 : 4 Б
8.01 03:00
Рейнджерс – Даллас
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8.01 03:00
Бостон – Эдмонтон
 0 : 4
8.01 03:00
Детройт – Оттава
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8.01 03:00
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 3 : 2
8.01 04:00
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 5 : 2
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Миннесота – Сент-Луис
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