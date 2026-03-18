«Нэшвилл» по буллитам обыграл «Виннипег»

«Нэшвилл» переиграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. Игра прошла на арене «Канада Лайф Центр» в Виннипеге.

У «Предаторз» забили Эрик Хаула, Филип Форсберг и Мэттью Вуд, а у «Джетс» — Джош Моррисси, Габриэль Виларди и Джонатан Тэйвз. Победный буллит на счету Райана О`Райлли.

«Нэшвилл» набрал 69 очков в 67 матчах и занимает 11-е место в Западной конференции. «Виннипег» идет на 12-й строчке — 67 очков в 67 играх.