«Виннипег» победил «Нэшвилл». Коннор оформил хет-трик

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«Виннипег» переиграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Джетс» одержали третью победу подряд.

Американский нападающий Кайл Коннор оформил хет-трик и сделал голевую передачу.

«Виннипег» набрал 16 очков и занимает 6-е место в Западной конференции. «Нэшвилл» располагается на 13-й строчке — 10 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Нэшвилл» — 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)

Голы: Эпплтон — 4 (Лаури, Нидеррайтер), 4:04 — 1:0. Форсберг — 3 (Нюквист), 6:43 — 1:1. Коннор — 9 (Шайфли, Иафалло), 21:05 — 2:1. Коннор — 10 (Шайфли, Демело), 23:48 — 3:1. Перфетти — 3 (бол., Шайфли, Коннор), 30:33 — 4:1. Форсберг — 4 (Бэрри), 32:05 — 4:2. Диллон — 3 (Демело, Бэррон), 52:51 — 5:2. Томасино — 1 (Бэрри, Дель Гайзо), 56:16 — 5:3. Коннор — 11 (п.в., Иафалло, Шайфли), 56:44 — 6:3.

Вратари: Броссуа — Сарос (56:28 — 56:44).

Штраф: 20 — 28.

Броски: 37 (14+14+9) — 23 (7+8+8).

Наши: Наместников (17.40/2/0) — Тренин (13.41/0/-1).

10 ноября. Виннипег. Canada Life Centre. 12 199 зрителей.