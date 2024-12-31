«Виннипег» обыграл «Нэшвилл» и одержал четвертую победу подряд

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Нэшвилл» со счетом 3:0.

Дубль оформил Габриэль Виларди, еще один гол забил Дилан Демело.

«Виннипег» одержал четвертую победу подряд и с 55 очками расположился на первом месте в Западной конференции. «Нэшвилл» с 29 очками — на 14-й строчке.