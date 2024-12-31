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Сегодня, 06:12

«Виннипег» обыграл «Нэшвилл» и одержал четвертую победу подряд

Сергей Разин
корреспондент
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«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Нэшвилл» со счетом 3:0.

Дубль оформил Габриэль Виларди, еще один гол забил Дилан Демело.

«Виннипег» одержал четвертую победу подряд и с 55 очками расположился на первом месте в Западной конференции. «Нэшвилл» с 29 очками — на 14-й строчке.

НХЛ
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«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
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1 Нью-Джерси 39 24 15 51
2 Вашингтон 36 24 12 50
3 Каролина 36 22 14 45
4 Питтсбург 38 17 21 39
5 Коламбус 37 15 22 36
6 Филадельфия 37 16 21 36
7 Айлендерс 37 14 23 35
8 Рейнджерс 35 16 19 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 37 22 15 46
2 Флорида 37 22 15 46
3 Бостон 38 20 18 44
4 Тампа-Бэй 34 20 14 42
5 Оттава 36 19 17 40
6 Монреаль 36 16 20 35
7 Детройт 36 14 22 32
8 Баффало 37 14 23 32
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 37 26 11 53
2 Миннесота 37 22 15 48
3 Колорадо 37 22 15 44
4 Даллас 35 21 14 43
5 Юта 35 16 19 38
6 Сент-Луис 38 17 21 38
7 Нэшвилл 36 11 25 29
8 Чикаго 37 12 25 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 36 25 11 53
2 Лос-Анджелес 36 21 15 47
3 Эдмонтон 36 21 15 45
4 Ванкувер 35 17 18 42
5 Калгари 36 17 19 41
6 Сиэтл 37 16 21 34
7 Анахайм 35 14 21 32
8 Сан-Хосе 39 11 28 28
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