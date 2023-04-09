«Виннипег» обыграл «Нэшвилл», у Наместникова результативная передача

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нэшвилл» со счетом 2:0.

Отличились Марк Шайфли и Ник Пьонк, Владислав Наместников отметился результативной передачей.

После этого матча «Виннипег» с 91 очком занимает восьмое место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 88 очками — на 10-й строчке.