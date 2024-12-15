«Виннипег» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» дома переиграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2.

В составе «Джетс» голами отметились Габриэль Виларди, Адам Лаури, Кайл Коннор и Владислав Наместников.

У «Канадиенс» шайбы забросили Лэйн Хатсон и Джош Андерсон.

«Виннипег» набрал 45 очков и занимает 1-е место в Западной конференции, «Монреаль» идет последним на «Востоке» с 25 очками.