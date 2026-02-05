«Виннипег» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Монреаль» обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Встреча прошла в Виннипеге.

У гостей шайбы забросили Оливер Капанен, Джош Андерсон, Лэйн Хатсон, Брэндан Галлахер и Филлип Дано. У хозяев отличился Кайл Коннор.

«Канадиенс» с 72 очками занимают 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Джетс» с 52 очками — на 13-й строчке «Запада».