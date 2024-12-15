«Виннипег» дома победил «Монреаль», Наместников отметился голом
«Виннипег» на своем льду обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.
За «Джетс» шайбы забросили Габриэль Виларди, Адам Лаури, Кайл Коннор и Владислав Наместников.
За 33 матча в нынешнем сезоне 32-летний россиянин набрал 19 (9+10) очков.
У «Канадиенс» голами отметились Лэйн Хатсон и Джош Андерсон.
«Виннипег» с 45 очками в 32 встречах лидирует в Западной конференции, «Монреаль» — последний на «Востоке» с 25 очками за 30 игр.
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Эдмонтон – Вегас
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Вашингтон – Баффало
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|15.12
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Виннипег – Монреаль
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Детройт – Торонто
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|
Коламбус – Анахайм
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Оттава – Питтсбург
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Даллас – Сент-Луис
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