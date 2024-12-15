«Виннипег» дома победил «Монреаль», Наместников отметился голом

«Виннипег» на своем льду обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

За «Джетс» шайбы забросили Габриэль Виларди, Адам Лаури, Кайл Коннор и Владислав Наместников.

За 33 матча в нынешнем сезоне 32-летний россиянин набрал 19 (9+10) очков.

У «Канадиенс» голами отметились Лэйн Хатсон и Джош Андерсон.

«Виннипег» с 45 очками в 32 встречах лидирует в Западной конференции, «Монреаль» — последний на «Востоке» с 25 очками за 30 игр.