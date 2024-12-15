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Сегодня, 05:50

«Виннипег» дома победил «Монреаль», Наместников отметился голом

Даниил Аршавский
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«Виннипег» на своем льду обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

За «Джетс» шайбы забросили Габриэль Виларди, Адам Лаури, Кайл Коннор и Владислав Наместников.
За 33 матча в нынешнем сезоне 32-летний россиянин набрал 19 (9+10) очков.

У «Канадиенс» голами отметились Лэйн Хатсон и Джош Андерсон.

«Виннипег» с 45 очками в 32 встречах лидирует в Западной конференции, «Монреаль» — последний на «Востоке» с 25 очками за 30 игр.

Владислав Наместников
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Монреаль Канадиенс
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«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
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«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 33 20 13 43
2 Вашингтон 28 20 8 42
3 Каролина 29 18 11 37
4 Филадельфия 31 14 17 32
5 Рейнджерс 29 15 14 31
6 Айлендерс 31 12 19 31
7 Питтсбург 31 13 18 30
8 Коламбус 29 12 17 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 29 18 11 38
2 Флорида 30 18 12 38
3 Бостон 31 15 16 33
4 Тампа-Бэй 27 15 12 32
5 Оттава 29 14 15 30
6 Детройт 29 11 18 26
7 Баффало 29 11 18 26
8 Монреаль 29 11 18 25
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 30 20 10 44
2 Виннипег 31 21 10 43
3 Даллас 28 17 11 34
4 Колорадо 31 17 14 34
5 Юта 29 13 16 31
6 Сент-Луис 30 14 16 30
7 Нэшвилл 30 8 22 22
8 Чикаго 30 9 21 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 30 19 11 41
2 Лос-Анджелес 30 18 12 39
3 Эдмонтон 30 18 12 38
4 Ванкувер 28 15 13 35
5 Калгари 30 14 16 33
6 Сиэтл 31 15 16 32
7 Сан-Хосе 32 11 21 27
8 Анахайм 28 10 18 24
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20.12
15.12 00:05
Эдмонтон – Вегас
 6 : 3
15.12 03:00
Вашингтон – Баффало
 - : -
15.12 03:00
Виннипег – Монреаль
 - : -
15.12 03:00
Детройт – Торонто
 - : -
15.12 03:00
Коламбус – Анахайм
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Оттава – Питтсбург
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Даллас – Сент-Луис
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Колорадо – Нэшвилл
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Ванкувер – Бостон
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