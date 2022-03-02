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Сегодня, 06:47

«Виннипег» переиграл «Монреаль». Евгений Свечников набрал 2 очка

«Виннипег» обыграл «Монреаль»
Евгений Козинов
Корреспондент
2 марта. «Виннипег» — «Монреаль» — 8:4.
Фото Twitter

«Виннипег» выиграл у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:4. «Джетс» прервали пятиматчевую победную серию «Канадиенс».

Российский нападающий «Виннипега» Евгений Свечников забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.

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«Виннипег» — «Монреаль» — 8:4 (4:3, 1:1, 3:0)

Голы: Свечников — 6 (Шмидт, Коннор), 5:21 — 1:0. Шмидт — 4 (Дюбуа, Свечников), 5:57 — 2:0. Лаури — 6 (Демело), 8:46 — 3:0. Шайфли — 19 (Дюбуа, Коннор), 9:13 — 4:0. Андерсон — 13 (Питри), 11:18 — 4:1. Андерсон — 14 (бол., Кофилд, Сузуки), 17:00 — 4:2. Лехконен — 10 (Эванс), 18:28 — 4:3. Андерсон — 15 (Пелинг), 24:08 — 4:4. Копп — 13 (бол., Пионк, Штястны), 37:17 — 5:4. Шайфли — 20 (бол., Уилер, Коннор), 42:46 — 6:4. Дюбуа — 22 (бол., Шайфли, Уилер), 45:49 — 7:4. Штястны — 13 (Лаури, Копп), 57:26 — 8:4.

Нереализованный буллит: Р. Питлик (М), 36:59.

Вратари: Хеллибак — Монтембо (Хэммонд, 45:49).

Штраф: 19 — 19.

Броски: 30 (6+11+13) — 35 (14+10+11).

Наши: Свечников (10.10/2/+1) — Романов (19.57/0/-2).

2 марта. Виннипег. Canada Life Centre.

Евгений Свечников
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Монреаль Канадиенс
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2 Питтсбург 55 33 22 74
3 Рейнджерс 53 33 20 71
4 Вашингтон 55 28 27 65
5 Коламбус 54 28 26 57
6 Айлендерс 49 20 29 48
7 Нью-Джерси 54 19 35 43
8 Филадельфия 53 16 37 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 52 35 17 76
2 Флорида 53 35 18 75
3 Торонто 53 35 18 74
4 Бостон 53 32 21 68
5 Детройт 54 24 30 54
6 Оттава 52 19 33 43
7 Баффало 54 16 38 40
8 Монреаль 54 13 41 33
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 53 39 14 82
2 Сент-Луис 52 32 20 70
3 Миннесота 51 31 20 65
4 Нэшвилл 53 30 23 64
5 Даллас 52 29 23 61
6 Виннипег 54 24 30 57
7 Чикаго 54 19 35 46
8 Аризона 53 14 39 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 52 32 20 70
2 Лос-Анджелес 54 29 25 65
3 Эдмонтон 54 30 24 63
4 Вегас 53 29 24 62
5 Анахайм 55 25 30 59
6 Ванкувер 55 26 29 58
7 Сан-Хосе 53 24 29 54
8 Сиэтл 55 16 39 37
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 8 : 4
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Анахайм – Бостон
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