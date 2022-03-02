«Виннипег» переиграл «Монреаль». Евгений Свечников набрал 2 очка
«Виннипег» выиграл у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:4. «Джетс» прервали пятиматчевую победную серию «Канадиенс».
Российский нападающий «Виннипега» Евгений Свечников забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.
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«Виннипег» — «Монреаль» — 8:4 (4:3, 1:1, 3:0)
Голы: Свечников — 6 (Шмидт, Коннор), 5:21 — 1:0. Шмидт — 4 (Дюбуа, Свечников), 5:57 — 2:0. Лаури — 6 (Демело), 8:46 — 3:0. Шайфли — 19 (Дюбуа, Коннор), 9:13 — 4:0. Андерсон — 13 (Питри), 11:18 — 4:1. Андерсон — 14 (бол., Кофилд, Сузуки), 17:00 — 4:2. Лехконен — 10 (Эванс), 18:28 — 4:3. Андерсон — 15 (Пелинг), 24:08 — 4:4. Копп — 13 (бол., Пионк, Штястны), 37:17 — 5:4. Шайфли — 20 (бол., Уилер, Коннор), 42:46 — 6:4. Дюбуа — 22 (бол., Шайфли, Уилер), 45:49 — 7:4. Штястны — 13 (Лаури, Копп), 57:26 — 8:4.
Нереализованный буллит: Р. Питлик (М), 36:59.
Вратари: Хеллибак — Монтембо (Хэммонд, 45:49).
Штраф: 19 — 19.
Броски: 30 (6+11+13) — 35 (14+10+11).
Наши: Свечников (10.10/2/+1) — Романов (19.57/0/-2).
2 марта. Виннипег. Canada Life Centre.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|53
|37
|16
|79
|2
|Питтсбург
|55
|33
|22
|74
|3
|Рейнджерс
|53
|33
|20
|71
|4
|Вашингтон
|55
|28
|27
|65
|5
|Коламбус
|54
|28
|26
|57
|6
|Айлендерс
|49
|20
|29
|48
|7
|Нью-Джерси
|54
|19
|35
|43
|8
|Филадельфия
|53
|16
|37
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|52
|35
|17
|76
|2
|Флорида
|53
|35
|18
|75
|3
|Торонто
|53
|35
|18
|74
|4
|Бостон
|53
|32
|21
|68
|5
|Детройт
|54
|24
|30
|54
|6
|Оттава
|52
|19
|33
|43
|7
|Баффало
|54
|16
|38
|40
|8
|Монреаль
|54
|13
|41
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|53
|39
|14
|82
|2
|Сент-Луис
|52
|32
|20
|70
|3
|Миннесота
|51
|31
|20
|65
|4
|Нэшвилл
|53
|30
|23
|64
|5
|Даллас
|52
|29
|23
|61
|6
|Виннипег
|54
|24
|30
|57
|7
|Чикаго
|54
|19
|35
|46
|8
|Аризона
|53
|14
|39
|32
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|52
|32
|20
|70
|2
|Лос-Анджелес
|54
|29
|25
|65
|3
|Эдмонтон
|54
|30
|24
|63
|4
|Вегас
|53
|29
|24
|62
|5
|Анахайм
|55
|25
|30
|59
|6
|Ванкувер
|55
|26
|29
|58
|7
|Сан-Хосе
|53
|24
|29
|54
|8
|Сиэтл
|55
|16
|39
|37
|2.03
|03:00
|
Коламбус – Нью-Джерси
|4 : 3
|2.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Оттава
|5 : 2
|2.03
|03:00
|
Филадельфия – Эдмонтон
|0 : 3
|2.03
|03:30
|
Детройт – Каролина
|4 : 3 ОТ
|2.03
|04:00
|
Виннипег – Монреаль
|8 : 4
|2.03
|04:00
|
Миннесота – Калгари
|1 : 5
|2.03
|05:00
|
Колорадо – Айлендерс
|- : -
|2.03
|06:00
|
Анахайм – Бостон
|- : -
|2.03
|06:00
|
Вегас – Сан-Хосе
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|53
|77
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|54
|76
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|53
|75
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|54
|37
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|50
|37
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|53
|34
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|34
|1.95
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|24
|1.95
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|20
|2.03