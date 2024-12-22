«Виннипег» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

Читать «СЭ» в

«Виннипег» дома нанес поражение «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:0.

У «Джетс» шайбы забросили Коул Перфетти, Николай Элерс, Морган Бэррон, Нил Пионк и Владислав Наместников.

«Виннипег» лидирует в Западной конференции с 49 очками, «Миннесота» идет 3-й с 44 очками.