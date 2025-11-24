«Виннипег» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» обыграла «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Встреча прошла на арене «Канада Лайф Центр» в Виннипеге.

У гостей шайбы забросилии российские нападающие Данила Юров и Кирилл Капризов, а также американец Брок Фэйбер. Россиянин Яков Тренин отметился голевой передачей на Юрова.

23-летний Юров признан второй звездой матча.

«Уайлд» набрали 28 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции, «Джетс» с 24 очками — на 11-й строчке «Запада».