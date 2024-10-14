«Виннипег» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» дома обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

У хозяев забили Марк Шайфли и Кайл Коннор, у гостей отличился Джейкоб Мидлтон.

«Виннипег» лидирует в таблице Западной конференции НХЛ с 6 очками в 3 матчах. «Миннесота» идет на седьмой строчке с 4 очками в 3 играх.