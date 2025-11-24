«Миннесота» выиграла у «Виннипега» в гостях, Юров и Капризов забили по голу

«Миннесота» победила «Виннипег» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

У гостей заброшенными шайбами отметились российские нападающие Данила Юров и Кирилл Капризов. Еще один гол на счету американского защитника Брока Фэйбера. Российский форвард Яков Тренин ассистировал Юрову.

В сезоне-2025/26 у 28-летнего Капризова 27 (13+14) очков в 23 матчах. 21-летний Юров в 18 матчах набрал 6 (3+3) очков, 28-летний Тренин — 6 (1+5) очков в 24 играх.

«Миннесота» выиграла пять матчей подряд. Она занимает 5-е место в Западной конференции (28 очков после 23 игр). «Виннипег» (24 очка после 21 матча) идет на 10-м месте.