«Виннипег» обыграл «Миннесоту» в овертайме
«Виннипег» дома победил «Миннесоту» — 2:1 ОТ.
В основное время у хозяев забил Майк Шайфли, у гостей отличился Джейкоб Мидлтон.
Автором победной шайбы в овертайме стал форвард «Джетс» Кайл Коннор.
«Виннипег» лидирует в таблице Западной конференции с 6 очками в 3 матчах. «Миннесота» идет на седьмой строчке с 4 очками в 3 играх.
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«Виннипег» — «Миннесота» — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Миддлтон — 1 (Росси), 4:06 — 0:1. Шайфли — 4 (Лаури), 19:58 — 1:1. Коннор — 2 (бол., Шайфли, Моррисси), 60:51 — 2:1.
Вратари: Хеллибак — Густавссон.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 35 (9+14+11+1) — 27 (7+10+9+1).
Наши: Наместников (13.21/1/0) — Капризов (21.34/4/+1), Тренин (11.43/0/0), Хуснутдинов (13.24/2/-1).
14 октября. Виннипег. Canada Life Centre.
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|1
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|Филадельфия
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|1
|1
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|Айлендерс
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|Вашингтон
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|0
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|Атлантический дивизион
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|Монреаль
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|2
|1
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|2
|Торонто
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|1
|4
|3
|Бостон
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|2
|1
|4
|4
|Тампа-Бэй
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|1
|0
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|1
|1
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|1
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|О
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|3
|3
|0
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|2
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|3
|3
|0
|6
|3
|Даллас
|2
|2
|0
|4
|4
|Сент-Луис
|3
|2
|1
|4
|5
|Миннесота
|3
|1
|2
|4
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|3
|7
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|2
|0
|2
|0
|8
|Колорадо
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|2
|2
|0
|4
|2
|Калгари
|2
|2
|0
|4
|3
|Лос-Анджелес
|2
|1
|1
|3
|4
|Анахайм
|1
|1
|0
|2
|5
|Сиэтл
|2
|1
|1
|2
|6
|Ванкувер
|2
|0
|2
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|Сан-Хосе
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|Эдмонтон
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|0
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|14.10
|01:00
|
Виннипег – Миннесота
|2 : 1 ОТ
|14.10
|03:00
|
Эдмонтон – Калгари
|- : -
|14.10
|03:00
|
Даллас – Сиэтл
|- : -
|14.10
|05:00
|
Вегас – Анахайм
|- : -
|14.10
|20:00
|
Оттава – Лос-Анджелес
|- : -
|14.10
|20:00
|
Нью-Джерси – Юта
|- : -
|14.10
|20:00
|
Бостон – Флорида
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