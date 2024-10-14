«Виннипег» обыграл «Миннесоту» в овертайме

«Виннипег» дома победил «Миннесоту» — 2:1 ОТ.

В основное время у хозяев забил Майк Шайфли, у гостей отличился Джейкоб Мидлтон.

Автором победной шайбы в овертайме стал форвард «Джетс» Кайл Коннор.

«Виннипег» лидирует в таблице Западной конференции с 6 очками в 3 матчах. «Миннесота» идет на седьмой строчке с 4 очками в 3 играх.

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«Виннипег» — «Миннесота» — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Миддлтон — 1 (Росси), 4:06 — 0:1. Шайфли — 4 (Лаури), 19:58 — 1:1. Коннор — 2 (бол., Шайфли, Моррисси), 60:51 — 2:1.

Вратари: Хеллибак — Густавссон.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 35 (9+14+11+1) — 27 (7+10+9+1).

Наши: Наместников (13.21/1/0) — Капризов (21.34/4/+1), Тренин (11.43/0/0), Хуснутдинов (13.24/2/-1).

14 октября. Виннипег. Canada Life Centre.