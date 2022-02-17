«Миннесота» проиграла «Виннипегу». Куликов забросил шайбу

«Виннипег» переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Российский защитник «Уайлд» Дмитрий Куликов отметился одной заброшенной шайбой. На счету Кирилла Капризова две голевые передачи.

«Миннесота» идет на 2-м месте в Западной конференции. «Виннипег» располагается на 11-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Миннесота» — 6:3 (0:1, 2:0, 4:2)

Голы: Эрикссон Эк — 15 (Сперджен, Бродин), 10:29 — 0:1. Шайфли — 15 (Уилер), 31:20 — 1:1. Шайфли — 16 (бол., Моррисси, Уилер), 39:48 — 2:1. Шайфли — 17 (Уилер, Диллон), 41:07 — 3:1. Перфетти — 2 (Шмидт, Стэнли), 42:23 — 4:1. Зуккарелло — 16 (Капризов, Хартман), 44:20 — 4:2. Коннор — 27 (Перфетти), 50:02 — 5:2. Куликов — 4 (Капризов, Зуккарелло), 56:46 — 5:3. Штястны — 12 (п.в., Уилер, Шайфли), 57:50 — 6:3.

Вратари: Хеллибак — Тэлбот (56:32 — 56:46, 57:11).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 31 (10+13+8) — 36 (15+8+13).

Наши: — - Капризов (18.15/1/+1), Куликов (16.14/2/+1).

17 февраля. Виннипег. Canada Life Centre. 12527 зрителей.