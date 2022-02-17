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Сегодня, 05:42

«Миннесота» проиграла «Виннипегу». Куликов забросил шайбу

«Миннесота» проиграла «Виннипегу»
Евгений Козинов
Корреспондент
17 февраля. «Виннипег» — «Миннесота» — 6:3.
Фото Twitter

«Виннипег» переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Российский защитник «Уайлд» Дмитрий Куликов отметился одной заброшенной шайбой. На счету Кирилла Капризова две голевые передачи.

«Миннесота» идет на 2-м месте в Западной конференции. «Виннипег» располагается на 11-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Миннесота» — 6:3 (0:1, 2:0, 4:2)

Голы: Эрикссон Эк — 15 (Сперджен, Бродин), 10:29 — 0:1. Шайфли — 15 (Уилер), 31:20 — 1:1. Шайфли — 16 (бол., Моррисси, Уилер), 39:48 — 2:1. Шайфли — 17 (Уилер, Диллон), 41:07 — 3:1. Перфетти — 2 (Шмидт, Стэнли), 42:23 — 4:1. Зуккарелло — 16 (Капризов, Хартман), 44:20 — 4:2. Коннор — 27 (Перфетти), 50:02 — 5:2. Куликов — 4 (Капризов, Зуккарелло), 56:46 — 5:3. Штястны — 12 (п.в., Уилер, Шайфли), 57:50 — 6:3.

Вратари: Хеллибак — Тэлбот (56:32 — 56:46, 57:11).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 31 (10+13+8) — 36 (15+8+13).

Наши: — - Капризов (18.15/1/+1), Куликов (16.14/2/+1).

17 февраля. Виннипег. Canada Life Centre. 12527 зрителей.

Дмитрий Куликов
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Миннесота Уайлд
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Куликов забросил 4-ю шайбу в сезоне

НХЛ, расписание и результаты матчей 17 февраля: «Виннипег» — «Миннесота», «Каролина» — «Флорида» и другие игры
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Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 50 31 19 70
2 Каролина 46 32 14 67
3 Рейнджерс 48 31 17 66
4 Вашингтон 51 27 24 63
5 Коламбус 47 23 24 47
6 Айлендерс 43 17 26 40
7 Филадельфия 48 15 33 39
8 Нью-Джерси 50 17 33 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 49 32 17 70
2 Флорида 47 32 15 69
3 Торонто 46 31 15 65
4 Бостон 47 27 20 58
5 Детройт 50 22 28 50
6 Баффало 48 16 32 40
7 Оттава 46 17 29 38
8 Монреаль 48 8 40 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 47 34 13 72
2 Миннесота 45 30 15 63
3 Сент-Луис 47 28 19 61
4 Нэшвилл 49 28 21 60
5 Даллас 47 26 21 54
6 Виннипег 47 21 26 50
7 Чикаго 49 18 31 43
8 Аризона 48 12 36 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 46 27 19 60
2 Вегас 48 28 20 59
3 Эдмонтон 47 26 21 55
4 Лос-Анджелес 48 24 24 55
5 Анахайм 49 23 26 55
6 Ванкувер 49 22 27 50
7 Сан-Хосе 47 22 25 48
8 Сиэтл 49 16 33 36
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17.02 03:00
Виннипег – Миннесота
 6 : 3
17.02 03:30
Каролина – Флорида
 - : -
17.02 05:30
Калгари – Анахайм
 - : -
17.02 06:00
Вегас – Колорадо
 - : -
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Эдмонтон

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Флорида

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Крис Крайдер

Рейнджерс

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Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 47 33
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