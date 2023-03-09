«Миннесота» на выезде обыграла «Виннипег». Капризов сделал голевую передачу
«Миннесота» переиграла «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Джетс» потерпели второе поражение подряд.
Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отметился одной голевой передачей. На счету Владислава Наместникова из «Джетс» один ассист.
«Миннесота» набрала 81 очко и идет на 4-м месте в Западной конференции. «Виннипег» располагается на 8-й строчке — 75 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Миннесота» — 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)
Голы: Фолиньо — 6 (Сундквист, Миддлтон), 14:14 — 0:1. Годро — 12 (Фолиньо, Сундквист), 27:06 — 0:2. Стэнли — 1 (Наместников, Элерс), 27:36 — 1:2. Хартман — 10 (Капризов, Миддлтон), 28:31 — 1:3. Нидеррайтер — 20 (Шмидт, Коннор), 37:15 — 2:3. Шоу — 5 (п.в., Зуккарелло), 59:22 — 2:4.
Вратари: Хеллибак (58:31 — 59:22) — Флери.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 48 (15+19+14) — 23 (5+11+7).
Наши: Наместников (17.17/3/0) — Капризов (14.50/0/+1).
9 марта. Виннипег. Canada Life Centre. 13148 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|62
|42
|20
|92
|2
|Нью-Джерси
|63
|41
|22
|88
|3
|Рейнджерс
|63
|35
|28
|79
|4
|Айлендерс
|66
|33
|33
|74
|5
|Питтсбург
|63
|32
|31
|73
|6
|Вашингтон
|65
|31
|34
|68
|7
|Филадельфия
|64
|24
|40
|59
|8
|Коламбус
|64
|20
|44
|47
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|62
|49
|13
|103
|2
|Торонто
|64
|39
|25
|86
|3
|Тампа-Бэй
|64
|38
|26
|81
|4
|Флорида
|65
|32
|33
|70
|5
|Баффало
|63
|32
|31
|68
|6
|Оттава
|63
|32
|31
|68
|7
|Детройт
|63
|28
|35
|65
|8
|Монреаль
|64
|26
|38
|57
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|64
|34
|30
|81
|2
|Миннесота
|64
|36
|28
|79
|3
|Колорадо
|62
|35
|27
|76
|4
|Виннипег
|64
|36
|28
|75
|5
|Нэшвилл
|61
|31
|30
|69
|6
|Сент-Луис
|63
|27
|36
|59
|7
|Аризона
|64
|22
|42
|54
|8
|Чикаго
|63
|22
|41
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|64
|38
|26
|82
|2
|Лос-Анджелес
|65
|37
|28
|82
|3
|Сиэтл
|64
|37
|27
|80
|4
|Эдмонтон
|65
|35
|30
|78
|5
|Калгари
|65
|29
|36
|71
|6
|Ванкувер
|63
|26
|37
|57
|7
|Анахайм
|64
|21
|43
|50
|8
|Сан-Хосе
|65
|19
|46
|50
|9.03
|03:30
|
Детройт – Чикаго
|4 : 3
|9.03
|03:30
|
Виннипег – Миннесота
|2 : 4
|9.03
|06:00
|
Ванкувер – Анахайм
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|65
|124
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|63
|96
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|64
|91
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|65
|54
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|62
|44
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|63
|42
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|39
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|30
|1.88
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|26
|2.27