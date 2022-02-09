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Сегодня, 06:33

«Виннипег» прервал победную серию «Миннесоты»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Виннипег» переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0. «Джетс» прервали шестиматчевую победную серию «Уайлд».

Российский нападающий «Виннипега» Евгений Свечников сыграл 9 с половиной минут. Он отметился удалением на 2 минуты в конце второго периода за подножку.

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов провел на льду 19 минут 23 секунды и сделал 7 бросков по воротам соперника. Защитник Дмитрий Куликов отметился двумя бросками за 17 минут игрового времени.

«Миннесота» идет на 3-м месте в Восточной конференции. «Виннипег» идет на 13-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Миннесота» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Шайфли — 11 (бол., Коннор, Уилер), 8:57 — 1:0. Шмидт — 3 (п.в., Коннор, Диллон), 58:49 — 2:0.

Вратари: Хеллибак — Кяхкенен (57:13).

Штраф: 17 — 23.

Броски: 29 (10+7+12) — 27 (6+11+10).

Наши: Свечников (9.26/2/0) — Капризов (19.23/7/-1), Куликов (17.03/2/-1).

9 февраля. Виннипег. Canada Life Centre.

Евгений Свечников
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Миннесота Уайлд
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2 Рейнджерс 47 30 17 64
3 Питтсбург 47 28 19 64
4 Вашингтон 48 25 23 59
5 Коламбус 44 21 23 43
6 Айлендерс 39 16 23 38
7 Филадельфия 45 15 30 38
8 Нью-Джерси 47 16 31 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 46 30 16 66
3 Торонто 43 30 13 63
4 Бостон 44 26 18 55
5 Детройт 47 20 27 46
6 Оттава 42 16 26 36
7 Баффало 45 14 31 35
8 Монреаль 45 8 37 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 44 32 12 68
2 Нэшвилл 46 28 18 60
3 Миннесота 42 28 14 59
4 Сент-Луис 44 26 18 57
5 Даллас 43 23 20 48
6 Виннипег 43 19 24 45
7 Чикаго 46 16 30 39
8 Аризона 45 11 34 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 46 27 19 57
2 Лос-Анджелес 47 24 23 55
3 Анахайм 48 23 25 55
4 Калгари 42 23 19 52
5 Эдмонтон 42 23 19 49
6 Сан-Хосе 46 22 24 48
7 Ванкувер 46 20 26 46
8 Сиэтл 46 15 31 34
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Оттава – Каролина
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Бостон – Питтсбург
 2 : 4
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Монреаль – Нью-Джерси
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9.02 03:00
Вашингтон – Коламбус
 4 : 5
9.02 04:00
Виннипег – Миннесота
 2 : 0
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Эдмонтон – Вегас
 - : -
9.02 06:00
Ванкувер – Аризона
 - : -
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Джонатан Юбердо

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 47 64
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

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Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 41 60
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Крис Крайдер

Рейнджерс

 47 33
Леон Драйзайтль

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Эдмонтон

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