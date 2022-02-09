«Виннипег» прервал победную серию «Миннесоты»

«Виннипег» переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0. «Джетс» прервали шестиматчевую победную серию «Уайлд».

Российский нападающий «Виннипега» Евгений Свечников сыграл 9 с половиной минут. Он отметился удалением на 2 минуты в конце второго периода за подножку.

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов провел на льду 19 минут 23 секунды и сделал 7 бросков по воротам соперника. Защитник Дмитрий Куликов отметился двумя бросками за 17 минут игрового времени.

«Миннесота» идет на 3-м месте в Восточной конференции. «Виннипег» идет на 13-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Миннесота» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Шайфли — 11 (бол., Коннор, Уилер), 8:57 — 1:0. Шмидт — 3 (п.в., Коннор, Диллон), 58:49 — 2:0.

Вратари: Хеллибак — Кяхкенен (57:13).

Штраф: 17 — 23.

Броски: 29 (10+7+12) — 27 (6+11+10).

Наши: Свечников (9.26/2/0) — Капризов (19.23/7/-1), Куликов (17.03/2/-1).

9 февраля. Виннипег. Canada Life Centre.