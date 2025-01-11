«Виннипег» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Лос-Анджелесу» в овертайме со счетом 1:2.

После этого матча «Виннипег» с 58 очками занимает второе место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 53 очками — на четвертой строчке.