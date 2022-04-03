«Лос-Анджелес» обыграл «Виннипег» и одержал вторую победу подряд

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 3:2.

В составе «Кингз» Адриан Кемпе, Анже Копитар и Габриэль Виларди. У «Джетс» шайбы забросили Николай Элерс и Адам Лаури.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 86 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Виннипег» с 76 очками — на десятой строчке.