«Виннипег» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» проиграл «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.

У хозяев забил Марк Шайфли (дважды), у гостей — Нэйтан Маккиннон (дубль) и Джек Друри.

«Колорадо» выиграл четвертый матч подряд. Он занимает первое место в таблице Западной конференции с 106 очками после 71 игры. «Виннипег» в 72 матчах набрал 72 очка и идет на 11-м месте.

«Колорадо» и «Виннипег» вновь сыграют 29 марта — на арене «Эвеланш».

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