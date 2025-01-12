«Виннипег» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

Читать «СЭ» в

«Виннипег» на своем льду одержал победу над «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

У «Джетс» дублем отметился Николай Элерс, еще одну шайбу забросил Марк Шайфли.

«Виннипег» набрал 61 очко и лидирует в Западной конференции, «Колорадо» идет 7-м с 53 баллами.