Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:44

Одного гола Виларди на 2-й минуте хватило «Виннипегу» для победы над «Колорадо»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Виннипег» выиграл у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0. «Джетс» одержали пятую победу подряд.

Единственную шайбу на 2-й минуте встречи забросил канадский нападающий Габриэл Виларди.

«Виннипег» с 26 очками занимает 1-е место в Западной конференции. «Колорадо» идет на 11-й строчке — 12 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Колорадо» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Виларди — 6 (Шайфли), 1:06 — 1:0.

Вратари: Хеллибак — Георгиев.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 28 (15+9+4) — 34 (9+9+16).

Наши: Наместников (13.31/2/0) — Коваленко (12.27/1/0), Прищепов (6.49/1/0).

8 ноября. Виннипег. Canada Life Centre. 12918 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Колорадо Эвеланш
Габриэл Виларди
Читайте также
Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США
«Спартак» разочарован, ЦСКА не будет ждать Рошу два года. Что случилось на заседании КДК РФС
Валя Карнавал и сестры Аверины примут участие в «Ледниковом периоде» 2024
Трамп допустил свой проигрыш на президентских выборах в США
Дзюба хочет вернуться в сборную России и побить рекорд Кержакова
Около 600 российских туристов застряли на лайнере в Японии. Что известно
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» обыгрывает всех, три поражения СКА, что не так с «Магниткой»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг vs «Спартак», отставка в «Амуре», уволят ли Звягина
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Федотов одержал первую победу в НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 12 10 2 20
2 Нью-Джерси 16 9 7 20
3 Вашингтон 12 9 3 18
4 Рейнджерс 12 8 4 17
5 Айлендерс 14 6 8 14
6 Коламбус 12 5 7 12
7 Питтсбург 15 5 10 12
8 Филадельфия 14 5 9 11
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 14 10 4 21
2 Торонто 14 7 7 16
3 Тампа-Бэй 14 7 7 15
4 Бостон 15 7 8 15
5 Детройт 12 6 6 13
6 Баффало 14 6 8 13
7 Оттава 13 6 7 12
8 Монреаль 14 4 10 10
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 14 13 1 26
2 Миннесота 12 8 4 18
3 Даллас 12 8 4 16
4 Юта 14 6 8 15
5 Сент-Луис 14 7 7 14
6 Колорадо 14 6 8 12
7 Чикаго 15 5 10 11
8 Нэшвилл 14 4 10 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 13 9 4 19
2 Лос-Анджелес 14 8 6 19
3 Калгари 14 7 7 16
4 Ванкувер 11 6 5 15
5 Эдмонтон 14 6 8 13
6 Сиэтл 14 5 9 11
7 Анахайм 12 4 8 10
8 Сан-Хосе 14 4 10 10
Результаты / календарь
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
8.11 03:00
Нью-Джерси – Монреаль
 5 : 3
8.11 03:00
Оттава – Айлендерс
2 : 4
8.11 03:00
Тампа-Бэй – Филадельфия
 1 : 2 Б
8.11 03:00
Рейнджерс – Баффало
 1 : 6
8.11 03:00
Бостон – Калгари
 4 : 3 ОТ
8.11 03:00
Каролина – Питтсбург
 5 : 1
8.11 03:00
Флорида – Нэшвилл
 6 : 2
8.11 04:00
Виннипег – Колорадо
 1 : 0
8.11 04:00
Сент-Луис – Юта
 2 : 4
8.11 04:00
Даллас – Чикаго
 3 : 1
8.11 06:30
Сан-Хосе – Миннесота
 - : -
8.11 06:30
Лос-Анджелес – Ванкувер
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости