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Сегодня, 05:33

«Виннипег» победил «Колорадо», забросив три безответные шайбы

Сергей Разин
корреспондент
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«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Колорадо» со счетом 3:0.

Дубль оформил Николай Элерс, еще один гол забил Марк Шайфли.

После этого матча «Виннипег» с 61 очком занимает первое место в Западной конференции, «Колорадо» с 53 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Колорадо» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Элерс — 13 (Самберг), 1:08 — 1:0. Шайфли — 25 (Коннор, Моррисси), 35:53 — 2:0. Элерс — 14 (п.в., Лаури, Иафалло), 59:03 — 3:0.

Вратари: Хеллибак — Блэквуд (56:59 — 59:03).

Штраф: 4 — 0.

Броски: 29 (11+12+6) — 22 (10+5+7).

Наши: — .

12 января. Виннипег. Canada Life Centre.

НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Колорадо Эвеланш
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 42 27 15 59
2 Нью-Джерси 45 26 19 56
3 Каролина 43 26 17 54
4 Коламбус 43 20 23 46
5 Питтсбург 44 18 26 44
6 Филадельфия 43 18 25 41
7 Рейнджерс 41 19 22 40
8 Айлендерс 41 16 25 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 44 27 17 56
2 Флорида 43 25 18 53
3 Тампа-Бэй 40 22 18 47
4 Бостон 45 21 24 47
5 Монреаль 42 20 22 44
6 Оттава 41 20 21 43
7 Детройт 41 19 22 42
8 Баффало 43 16 27 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 44 29 15 61
2 Миннесота 42 26 16 56
3 Даллас 41 27 14 55
4 Колорадо 44 26 18 53
5 Сент-Луис 44 20 24 44
6 Юта 41 18 23 43
7 Нэшвилл 41 13 28 33
8 Чикаго 43 14 29 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 28 13 59
2 Эдмонтон 42 26 16 55
3 Лос-Анджелес 39 24 15 53
4 Ванкувер 42 19 23 48
5 Калгари 40 19 21 45
6 Анахайм 42 17 25 39
7 Сиэтл 43 18 25 39
8 Сан-Хосе 44 13 31 32
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12.01 00:05
Питтсбург – Оттава
 0 : 5
12.01 00:05
Баффало – Сиэтл
 2 : 6
12.01 03:00
Торонто – Ванкувер
 0 : 3
12.01 03:00
Виннипег – Колорадо
 3 : 0
12.01 03:00
Филадельфия – Анахайм
 6 : 0
12.01 03:00
Сент-Луис – Коламбус
 1 : 2
12.01 03:00
Монреаль – Даллас
 1 : 2 Б
12.01 03:00
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
 3 : 2 ОТ
12.01 03:00
Чикаго – Эдмонтон
 3 : 4
12.01 04:00
Нэшвилл – Вашингтон
 - : -
12.01 05:00
Юта – Айлендерс
- : -
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Калгари – Лос-Анджелес
 - : -
12.01 06:00
Вегас – Рейнджерс
- : -
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Сан-Хосе – Миннесота
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